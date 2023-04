Sparatoria in banca, almeno 4 morti (tra cui due amici del governatore) e 8 feriti a Louisville: ucciso l'aggressore, era un ex impiegato

di Redazione web

Negli Stati Uniti una rapina in banca si è trasformata in tragedia. Stavolta la cronaca porta a Louisville, nel Kentucky. Un uomo avrebbe sparato nei pressi di una banca, provocando «diverse vittime». Almeno 4 le persone morte, secondo i primi report. E tra le vittime ci sarebbero due «cari amici» del governatore del Kentucky, il democratico Andy Beshear. Lo ha detto lui stesso in una conferenza stampa. «È orribile», ha sottolineato il governatore con le lacrime agli occhi. «Due mie cari amici non ce l'hanno fatta. uno è in ospedale», ha detto Beshear invitando tutti a pregare per le vittime.

I feriti, secondo i primi report, sarebbero invece 8, alcuni di loro in gravi condizioni.. Nella zona, al centro della città, sono giunti polizia locale e Fbi.

L'autore della strage era un ex impiegato. Lo ha riferito la polizia in una conferenza stampa. Anche l'aggressore è morto, ma ancora non è chiaro se si sia suicidato o sia stato colpito dagli agenti. La polizia ha avvertito che «l'inchiesta è ancora lunga».

Sparatoria a Louisville

Il governatore del Kentucky Andy Beshear si sta dirigendo sul luogo della sparatoria nel centro di Louisville. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter chiedendo di «pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville». L'Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di Louisville.

BREAKING: At least 5 killed, 6 hospitalized in downtown Louisville shooting, police say. https://t.co/NmkSlAZ9jn pic.twitter.com/UZJIEN4g7L — MSNBC (@MSNBC) April 10, 2023

