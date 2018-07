Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unè stato colpito da un'arma da fuoco da un, negli Stati Uniti, mentre stava camminando per la strada. Una macchina si è fermata al sui fianco nella tarda serata di domenica e qualcuno dall'interno ha sparato con una pistola,La polizia sta indagando per capire se la sparatoria sia stata legata a una lotta tra gang. Il giovane è stato portato in un ospedale in condizioni stabili e dovrebbe sopravvivere. L'auto è fuggita dalla scena. La polizia non ha rilasciato alcuna descrizione dei colpevoli o del veicolo.I vicini hanno detto al The Houston Chronicle che la zona non era incline a violenze di questo tipo ed era generalmente piuttosto tranquilla. La testata di Houston ha riferito che gli spari arrivano in seguito a una serie di sparatorie di bambini avvenute negli StatiUniti nell'ultimo periodo.Un bambino di due anni e uno di tre sono stati uccisi a maggio in incidenti simili in città. Il capo della polizia di Houston, Art Acevedo, a marzo, ha promesso un giro di vite dopo che 11 bambini sono stati feriti a morte in un periodo compreso di 16 mesi.