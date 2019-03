Spalano la neve alle 4 di notte per la vicina che deve fare la dialisi

Kate Middleton non pettina i capelli alla figlia Charlotte: ecco perché​

Un gesto di assoluta umanità: alcunisi sono riuniti in piena, intorno alle 4, per le consentire ad una loro, che doveva assolutamente fare lain un centro, di trovare il vialetto libero e uscire di casa senza alcun problema.Una storia fantastica, quella che vede come protagonisti due, che vivono nel. Una loro vicina,, da qualche tempo per motivi di salute deve periodicamente sottoporsi alla dialisi: rischiare di saltare un appuntamento, o arrivare tardi, può avere per lei conseguenze fatali. Per questo motivo, come riporta anche la CNN , Brian e Patrick non esitano ad aiutare la vicina liberando la strada dalla neve, che negli ultimi tempi in queste zone è caduta copiosamente.Non è la prima volta che i due fratelli aiutano in questo modo la loro vicina. Questa volta, però, si sono dovuti alzare a notte fonda, poiché Natalie doveva uscire di casa la mattina presto e Brian, per motivi di lavoro, non avrebbe potuto spalare la neve più tardi. Insieme a tre compagni di scuola di Patrick, i due fratelli si sono riuniti in piena notte e hanno iniziato a liberare il vialetto della donna e la strada. I cinque giovani, in poco più di mezz'ora, sono riusciti nel loro intento.A raccontare la vicenda è Peter Lanigan, il padre dei ragazzi, ovviamente molto orgoglioso dei figli. «Per fortuna, a causa della sospensione delle lezioni per via della neve, questi ragazzi non hanno dovuto neanche saltare la scuola» - ha spiegato l'uomo - «Il gesto dei miei figli non mi sorprende: Patrick è un ragazzo dal cuore grande, attivo e solidale nella comunità. Frequenta la chiesa e partecipa a iniziative a sostegno di persone con l'autismo».