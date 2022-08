Incredibile in Spagna: 62enne sopravvive per 16 ore nella barca a vela rovesciata nell'oceano

Laurent Camprubi, un francese 62enne, è sopravvissuto per 16 ore in una bolla d'aria di 30 centimetri all'interno della sua barca a vela rovesciata. La sua imbarcazione si è capovolta nell'Oceano Atlantico, a 14 miglia dalle Isole Sisargas, al largo della Galizia occidentale e la sua traversata stava per trasformarsi in tragedia.

Il salvataggio

L'uomo, secondo quanto riferito dal The Guardian, salpato da Lisbona per la sua traversata in solitaria, è stato salvato dai sommozzatori della guardia costiera spagnola di Finisterre, durante quella che i soccorritori hanno definito «un'operazione al limite dell'impossibile». La Jeanne Solo Sailor, barca a vela di 12 metri, ha lanciato un segnale di soccorso alle 20.23 di lunedì primo agosto. Era salpata dalla capitale portoghese, Lisbona, domenica mattina. Così, mentre una nave di soccorso con cinque sommozzatori salpava, uno dei tre elicotteri inviati per aiutare le ricerche ha localizzato l'imbarcazione rovesciata al calar del sole. Un sommozzatore è salito sullo scafo per cercare segni di vita e l'uomo all'interno ha risposto ai suoi colpi bussando dall'interno. Ma il mare era troppo mosso per cercare di salvare immediatamente l'uomo. Così la guardia costiera ha attaccato dei palloni di galleggiamento all'imbarcazione per evitare che sprofondasse negli abissi. E il mattino seguente Laurent Camprubi è stato salvato.

L'uomo è stato tratto in salvo e con un aereo trasportato in ospedale per degli accertamenti, ma è stato dimesso poco dopo senza alcun problema di salute. Tutto grazie a quella bolla d'aria di 30 centimetri che gli ha permesso di continuare a respirare fino all'arrivo dei soccorsi.

