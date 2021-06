Covid: addio alle mascherine, la Spagna saluta l'obbligo di indossarle all'aperto

La Spagna ci supera di qualche giorno nell'abolizione dell'uso delle mascherine all'aperto. A partire da mezzanotte, nel Paese iberico, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto se la distanza da altre persone non conviventi è superiore a 1,5 metri.

Lo ha stabilito un decreto approvato ieri dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale spagnola. L'utilizzo della mascherina resterà, invece, obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici e negli spazi chiusi. La ministra della Sanità, Carolina Darias, ieri ha chiesto ai cittadini di «portare sempre la maschera con sé» per poterla indossare in casi in cui ci siano assembramenti o la necessità di entrare in luogi al chiuso.

Un passo in avanti verso il lento ritorno alla normalità che, in Italia, avverrà da lunedì 28 giugno quando tutte le regioni diventeranno definitivamente zone bianche e cadrà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, con le stesse restrizioni attuate dagli spagnoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 17:45

