Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, volevo suicidarmi ma non riuscivo a uccidermi, così ho pensato di uccidere qualcun altro». Ha preso in mano una, 17 anni, dopo il folle gesto ha chiamato la polizia confessando tutto: «È morta, l'ho colpita otto o nove volte in testa con un'ascia». La vittima,, aveva 54 anni.Secondo le forze dell'ordine, riporta il Telegraph , l'adolescente ha sviluppato un interesse per «omicidi e mutilazione» guardando il sito americano 4chan. Il giorno dell'uccisione stava bevendo una tazza di tè con la matrigna dopo una normale giornata di scuola. Poi l'ha attirata fuori dalla loro casa in una fattoria nel Carmarthenshire, nel sud del Galles, dicendo che il suo gatto era stato ferito. Poi l'attacco brutale con la spada da samurai.Dopo l'omicidio il giovane ha anche scattato le foto del corpo della sua matrigna con l'obiettivo di pubblicarle su internet come confessione del delitto, ma è stato fermato dalla polizia. «Sono stufo della mia vita, volevo suicidarmi ma non riuscivo a uccidermi, così ho pensato di uccidere qualcun altro», parole che mostrano lo stato psicologico di Rueben Brathwaite. Dai rapporti psichiatrici è emerso come non fosse al momento dell'omicidio non fosse in condizioni di salute mentale stabili.