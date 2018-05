Southwest Airlines, ancora paura in volo: panico a bordo per un'atterraggio d'emergenza. Il terzo caso in un mese Video

Southwest Airlines, esplode un altro finestrino​

Ancora paura su un volo dellache ha dovuto effettuare undidurante il fine settimana dopo aver subito un "problema di pressurizzazione in volo". Si tratta del terzo problema di sicurezza della compagnia dallo scorso mese.I passeggeri hanno temuto per la loro vita. Alcuni di loro hanno sostenuto che non c'è stata "nessuna comunicazione di sorta" dagli assistenti di volo o dalla cabina di pilotaggio.«Non avevo idea di cosa stesse succedendo o di quale sarebbe stato il risultato», ha detto il passeggero Glen Eichelberger alla stazione, aggiungendo di aver «raggiunto e afferrato» il suo amico per un braccio.«Non sapevo se ce l'avremmo fatta o no», ha aggiunto Eichelberger. Il volo 861 stava viaggiando da Denver a Dallas sabato sera con 100 passeggeri a bordo quando la cabina ha iniziato a perdere pressione a circa 20.000 piedi. Le maschere di ossigeno sono state distribuite intorno alle 21 ora locale, proprio mentre l'aereo stava arrivando nell'area dell'Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth.I funzionari della Southwest Airlines hanno cercato di minimizzare l'incidente in seguito sostenendo come l'atterraggio fosse avvenuto «senza complicazioni». Ma diversi passeggeri l'hanno pensata diversamente. «Quando sei in aria a 20.000 piedi da terra e non sai cosa stia succedendo, non puoi sentirti tranquillo», ha spiegato Eichelberger.Il jet è stato ritirato dalla commissione e secondo quanto riferito dai media statunitensi sta subendo una revisione di manutenzione. La compagnia area non sa ancora cosa sia avvenuto a bordo.