Sottomarino disperso, il tweet choc di OceanGate: «Difficile recuperarli vivi»

Nella corsa contro il tempo per cercare di individuare e raggiungere i cinque passeggeri a bordo del Titan, è la OceanGate stessa a spegnere la speranza. E lo fa con un laconico tweet. «Even finding them in time, we are not sure that we can rescue them alive», che tradotto suona così: «Anche se li trovassimo in tempo, non siamo sicuri di poterli recuperare vivi». Una dichiarazione dai toni pessimistici, o forse realistici, considerata la difficoltà non solo di individuare il Titan nelle profondità oceaniche, ma di avere poi i mezzi necessari per riportarlo in superficie.

Sull'account Twitter della company americana, la prima frase del tweet è un commento alla difficoltà dell'operazione, che viene mostrata in un video, preceduto dalla didascalia: «Ecco una spiegazione della complessità della ricerca». Nel filmato si mostrano monumenti celebri come la Torre Eiffel ed il grattacielo più alto del mondo, il Burji Kalifa di Dubai, alto 829 metri, sommersi dall'acqua per far comprendere quanto sia inabissato il Titanic.

Una dopo l'altra sono elencate le massime profondità di mari ed oceani del mondo, ed alla fine si vede la Torre Eiffel che con i suoi 300 metri ed oltre di altezza paragonata alle acque profondissime migliaia di metri è ben poca cosa.

Ultimo sopravvissuto

In queste ore è stato raggiunto anche l'ultimo sopravvissuto vivente del salvataggio in mare più profondo della storia, Roger Mallinson, che nel 1973 fu salvato insieme al suo compagno di immersione Roger Chapman, dopo aver trascorso 84 ore intrappolato a 480 metri sott'acqua in un sottomarino largo circa 2 metri.

La più grande preoccupazione, infatti, è l'assenza di qualsiasi segnale. «Non riesco a capire perché non abbiano trasmesso un segnale di qualche tipo. Ho l'orribile sensazione che qualcosa possa essere andata veramente male» le parole dell'85enne.

Missione impossibile

Mallinson stava posando un cavo telefonico transatlantico a 250 km al largo della costa di Cork, in Irlanda, in un piccolo sommergibile chiamato Pisces III, quando il portello della sala macchine fu aperto accidentalmente dalla nave di superficie a cui erano legati. L'acqua spezzò la fune e li fece precipitare sul fondo del mare a circa 60 km all'ora. Per risparmiare ossigeno non parlarono e rimasero immobili. Quando furno tratti in salvo avevano ancora 12 minuti di ossigeno.

