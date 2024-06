Studenti neri delle elementari "venduti" in una finta asta di schiavi in classe, sospeso l'insegnante: «È inaccettabile»

di Morgana Sgariglia

Sospeso insegnante in una scuola elementare del Massachusetts per aver organizzato una finta asta di schiavi africani durante le lezioni sulla tratta atlantica. Due studenti afroamericani del quinto anno sono stati costretti a stare davanti alla classe mentre l'insegnante e gli altri compagni discutevano delle loro caratteristiche fisiche fingendo di negoziare l'acquisto. L'episodio è accaduto lo scorso gennaio.

Non solo. Ad aprile lo stesso insegnante avrebbe letto agli studenti un libro non incluso nel programma scolastico usando la "N word", ovvero la parola nero con la "g", di natura razzista, che non era presente nel testo.

Le scuse del sovrintendete scolastico

«Organizzare un'asta di falsi schiavi è inaccettabile e viola i valori fondamentali di questo distretto - ha tuonato in una lettera ai genitori degli alunni Gregory L.

Il destino dell'insegnante

L'insegnante è stato messo in congedo ed è sottoposto a «procedure di giusto processo» che potrebbero determinare il suo status presso il distretto, ha riferito Martineau. Anche il preside della scuola è stato messo in congedo retribuito per dieci giorni a maggio. Per rimediare, il sovrintendente ha fatto sapere che sta approntando un piano per garantire che gli insegnanti abbiano «competenze culturali» con l’obiettivo di avviarlo in autunno.

