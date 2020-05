Sorpresa in Spagna: il re e la regina visitano i mercati generali all'alba

Portogallo, il presidente Marcelo Rebelo de Sousa fa la spesa con mascherina e pantaloncini

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 17:24

Una clamorosaper tutti i lavoratori dei: a visitare le strutture del mercato più grande di Spagna, infatti, sono arrivati ildi Borbone e la. I reali spagnoli hanno visitato sia il mercato del pesce che quello ortofrutticolo di Mercamadrid, insieme al sindaco della capitale, José Luis Martinez Almeida, e alla ministra del Commercio e del Turismo, Maria Reyes Maroto.Di fronte all'inusuale visita, rispettare le distanze di sicurezza in un luogo già piuttosto affollato non è stato facile ma tutti i presenti, reali compresi, hanno ovviamente indossato le mascherine.si è intrattenuto con tanti lavoratori dei mercati generali, salutando alcuni di loro con il gomito e complimentandosi per il lavoro svolto finora: «Non avete fermato nulla nel momento peggiore della crisi».hanno voluto rendere pubblicamente merito ai lavoratori dei mercati generali, un settore essenziale che nel pieno della pandemia non hanno mai fatto mancare generi di prima necessità ai cittadini di tutto il paese. La visita si è conclusa poi con un applauso collettivo, commentato così da re Felipe: «Questo applauso è tutto per voi, grazie».