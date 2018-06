Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scopre che il, così lo. Una vendetta sanguinaria e decisamente estrema quella di una donna Brasiliana che ha architettato tutto nei minimi particolari, dopo aver scoperto che suo marito la tradiva. La moglie ha seguito il marito nell'albergo in cui si sarebbe visto con l'amante e poi ha portato a termine la sua vendetta.Alcune telecamere hanno ripreso la scena, Maria das Gracas Andrade Lopes, 30 anni, ha visto arrivare Salim de Alencar con il motorino davanti all'hotel insieme all'amante. Lo ha subito affrontato e tra i tre è nata prima un'accesa discussione e poi una colluttazione. L'uomo aveva detto alla moglie di avere un impegno di lavoro, ma lei ormai non credeva più alle sue bugie, così ha deciso di seguirlo e ha visto confermarsi davanti ai suoi occhi i dubbi che nutriva.Durante la lotto la donna ha tirato fuori una pistola, il 48enne ha provato a bloccarla, ma nella lotta sono partiti due colpi. La moglie si è subito allontanata e il fedifrago è stato portato in ospedale. Per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo, la moglie, invece, è stata arrestata e alla polizia ha ammesso di aver sparato al marito specificando però di non avere alcuna intenzione di ucciderlo, ma solo di spaventarlo per vendicarsi dell'offesa subita.