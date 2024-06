Quattro sorelle gemelle compiono 90 anni: la foto è virale. Poi si scopre che è tutto merito dell'Intelligenza Artificiale

di Cecilia Legardi

E' una tenera foto di quattro sorelle con i capelli bianchi quella che sta conquistando Facebook: un ritratto gioioso che mostra le donne nel giorno del loro 90esimo compleanno. C'è solo un problema: la fotografia è falsa!

Quelle donne non esistono

L'immagine che riprende quattro sorelle gemelle sorridenti è frutto dell'Intelligenza Artificiale, ma gli utenti di Facebook non se ne sono accorti e hanno fatto loro gli auguri per essere arrivate tutte insieme al traguardo dei 90 anni. A ingannare è la didascalia, che dice: «Siamo quattro gemelli ed oggi abbiamo compiuto 90 anni, aspettiamo le vostre congratulazioni». Ma la realtà è che si tratta di uno dei tanti post dell'account "Little babies", seguito da quasi 25 mila persone, il quale pubblica regolarmente contenuti ottenuti dall'AI. Solitamente i suoi post attirano tanti likes ma mai nessuno aveva raccolto 73 mila commenti, tra chi si accorge che la fotografia è falsa e chi non ne ha davvero idea: «Happy Birthday Queens», scrive un fan, «Wow, congratulazioni - dice un altro - e che Dio continui a mentenervi in salute!»

Rimuovere o non rimuovere l'inganno?

Chi ha capito quale fosse il trucchetto, però, non ha avuto pietà: «L'Intelligenza Artificiale sarà la nostra fine», scrive uno dei follower, mentre qualuno sottolinea alcune irregolarità, come le braccia delle donne che sarebbero troppo lunghe per essere reali ed evidenti problemi in come sono fatte le loro dita.

E' possibile che Facebook presto contrassegnerà l'immagine come ingannevole e decida di rimuoverla. Il Daily Dot ha chiesto a Meta maggiore supervisione per immagini di questo tipo e sta aspettando una risposta dalla piattaforma. E' anche probabile che gli utenti meno ottimisti abbiano ragione: la manipolazione eseguita con l'AI sta causando grandi dilemmi; si pensi al deep fake porn e a tutti i casi in cui fotografie di persone reali sono state modificate al fine di schernire l'individuo. Taylor Swift e Rose Villain, ad esempio, sono state recentemente vittime dell'Intelligenza Artificiale (qualcuno aveva ritoccato le loro foto per renderle più hot e le ha diffuse sul web, intaccando la loro integrità).

