«Mia sorella ha fatto da baby sitter a mia figlia, poi mi ha mandato la "fattura": se non pago in tempo vuole gli interessi»

La famiglia è sempre pronta ad aiutare e sostenere. A volte, però, lo fa solo dietro... pagamento. È il caso di Jessica, una mamma che ha raccontato sui social di aver ricevuto una fattura da parte di sua sorella per le spese sostenute dopo aver guardato la sua bambina, Victoria, per alcune ore. Nel video la donna mostra i messaggi scambiati con la sorella e la lista che le è stata mandata, tra cui leggiamo: «scarico del water (cinque volte, 0.50 centesimi ciascuno), elettricità usata per giocare ai videogiochi (My Little Pony per 20 minuti, 7 dollari)» e tanto altro.

Jessica si lamenta della richiesta di soldi quando si è trattato, a suo dire, di un favore, non di un servizio da baby sitter professionista, e la maggior parte degli utenti sono d'accordo con lei, tanto che qualcuno scrive: «È il momento di trovarsi una nuova sorella».

Il racconto di Jessica

«Eccola, questa è una fattura che mi ha inviato mia sorella, una richiesta di pagamento per 72 dollari perché mia figlia ha passato del tempo a casa sua questo fine settimana dato che io dovevo lavorare - dice la mamma sul video pubblicato sul suo account TikTok -.

Dopo aver sottolineato quanto la situazione sia ridicola, a suo parere, commenta alcuni degli elementi presenti nella lista: «Mi vuole far pagare il fatto che ha usato lo scarico del water cinque volte? E dieci dollari per l'uso del Wifi? E 4.50 dollari per Netflix?». Nel messaggio sua sorella spiega: «Ecco tutto ciò che Victoria ha utilizzato mentre era in casa con me. I tempi sono duri e penso sia giusto far pagare ciò che è stato usato. Non vedo l'ora di vederla di nuovo». Poi, dopo la lista, si invita a pagare entro una certa data «per evitare gli interessi».

Molti utenti si sono detti assolutamente scioccati dalla richiesta della sorella di Jessica: «Onestamente se mi fossi trovata in una situazione simile non avrei mai più portato i miei figli da lei», «Non è affatto normale... le mie sorelle si sono offerte di passare a prendere mio figlio (vivono a 4 ore di distanza) e hanno detto di non preoccuparmi per i bagagli e niente, che si occuperanno loro di tutto». Infine, c'è chi scrive: «Sono dalla tua parte, chi è che fa pagare un favore?».

