«Sono sorda, mia sorella si sposa ma non vuole pagare due interpreti della lingua dei segni al matrimonio. Devo farlo io?»

«La mia sorellastra si sposa a settembre, ma non vuole pagare per due interpreti della lingua dei segni al suo matrimonio»: lo sfogo è stato condiviso sui social da una donna sorda, e ha suscitato grande dibattito online dopo la richiesta di consigli su come comportarsi.

La sorella è sorda, ma la sposa non vuole pagare per gli interpreti

Lo sfogo della donna, invitata al matrimonio della sorella, è stato condiviso da un utente di Reddit nella sezione del forum dedicata ai matrimoni. La diretta interessata: «Sono l'unica non udente della mia famiglia, e uso la lingua dei segni. Ho un dilemma da sottoporre. Mia sorella non vuole pagare per due interpreti che saranno presenti al ricevimento per il suo matrimonio. Ovviamente pagherò personalmente la loro prestazione, ma dovrei farmi carico anche delle spese per i loro pasti? Non so davvero come comportarmi».

I commenti

In molti hanno voluto esprimere il loro parere riguardo la questione sollevata.

