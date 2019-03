Sopravvissuta alla strage a scuola si uccide a 19 anni: «Si è tolta la vita per senso di colpa»

Strage Florida, chi è il killer Nicolas Cruz: studente espulso

Sgomento e dolore in Florida per, che. I genitori, che hanno celebrato oggi il funerale, hanno dichiarato al Miami Herald che la figlia si è tolta la vita per il «senso di colpa di essere sopravvissuta». Fra le 17 vittime della sparatoria del 14 febbraio dell'anno scorso c'era anche la migliore amica di Sydney, Meadow Pollack.«È terribile quanto è accaduto. Meadow e Sydney sono state amiche per tanti anni», ha commentato il padre di Meadow, Andrew Pollock, esortando altri ragazzi sopravvissuti che non riescono a gestire il dolore ad entrare in contatto con lui., ha aggiunto. La sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas High School ha provocato la nascita di un movimento di studenti in tutti gli Stati Uniti per chiedere un maggior controllo sulla vendita delle armi. Fra i protagonisti di questa battaglia vi sono diversi sopravvissuti alla strage.