così ha somministato alla sua compagna di nascosto unaManishkumar Patel, un uomo di affari di 45 anni, è stato condannato a 22 anni di carcere per tentatodi primo grado di un nascituro.L'uomo di Outagamie, nel Wisconsin, era stato accusato nel 2007 ma è riuscito a fuggire per essere poi arrestato nel 2017. Dopo il fermo ha confessato di aver indotto l'aborto perché convinto che il bambino stava male: già padre di un altro ragazzo con dei problemi di salute non voleva che il secondogenito soffrisse come il primo figlio. Per questo motivo ha sciolto una pillola abortiva in un bicchiere d'acqua prima di darlo alla sua ex compagna che qualche settimana dopo ha perso il bambino.Secondo quanto riporta il Daily Mail, i due avevano già avuto un bambino nel 2001 nato con dei problemi di salute, la seconda gravidanza per l'uomo è stata uno choc. L'ex compagna si sarebbe resa conto che nel bicchiere c'era qualcosa che non andava così ha evitato di bere l'acqua e ha sporto denuncia alle autorità. Purtroppo però poco dopo ha comunque subito un aborto.