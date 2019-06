Soffoca la moglie mentre fanno sesso: «È stato un incidente», ma il giudice lo condanna

Giovedì 27 Giugno 2019, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soffoca lamentre fae viene condannato. Robert Simpson-Scott, 44 anni, ha ammesso di aver soffocato Sally Cavender, anche lei di 44 anni, durante "un intenso rapporto di sesso orale", dicendo però che si è trattato di une che non aveva alcuna intenzione di farle del male.L'analisi sul corpo della donna però ha fatto nascere molti sospetti: il suo corpo era pieno di lividi, inoltra ad ucciderla sarebbe stata una frattura della colonna vertebrale, lesioni costali multiple e sofferto di una lesione cerebrale che le avrebbe impedito di respirare autonomamente. L'uomo ha spiegato di aver chiamato la polizia dopo essersi reso conto che durante il rapporto la donna era diventata poco collaborativa, capendo cosa era successo ha chiesto aiuto.La 44enne è stata trasportata all'ospedale Addenbrookes di Cambridge ancora in vita, sebbene in gravissime condizioni. Purtroppo però in pochi giorni è peggiorate ed è morta. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, inizialmente ha provato a spiegare che le lesioni sul corpo della moglie, come riporta anche la stampa locale , erano dovute ad incidenti domestici, poi ha ammesso di aver avuto con lei un rapporto sessuale molto vigoroso. Il giudice non ha ritenuto quanto accaduto un incidente, considerando responsabile l'uomo del decesso di sua moglie, tra qualche giorno per lui arriverà la condanna definitiva.