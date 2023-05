I social media creano danni alla salute mentale di bambini e adolescenti: «Rischio soprattutto per giovani ragazze». L'allarme dei medici

Il Surgeon general, il massimo funzionario sanitario degli Stati Uniti, ha avvisato sul rischio dei social media per bambini e adolescenti. Il dottor Vivek Murthy, punto di riferimento in materia di salute negli Usa, ha avvertito sulla possibiltà di «danni alla salute mentale» per i più giovani che fanno uso dei social. Da TikTok, a Instagram e Facebook, secondo il medico, sono tutti dei potenziali pericoli che vanno limitati.

Fortnite crea dipendenza nei bambini: «Effetti negativi come la cocaina». Scatta la denuncia dei genitori

Sniffare preservativi e farli uscire dalla bocca: la nuova follia social (che può uccidere)

L'allarme medico

«Siamo nel bel mezzo di una crisi nazionale della salute mentale dei giovani e temo che i social media siano uno dei principali fattori di questa crisi - qualcosa che dobbiamo affrontare con urgenza», ha detto.

Chi è più a rischio

Gli adolescenti, dice, «sono in una fase di sviluppo diversa e sono in una fase critica dello sviluppo del cervello». Ma a rischiare,andando più nello specifico, sarebbero soprattutto le ragazze giovani, che sarebbero le più vulnerabili. Secondo una ricerca citata da Vivek Murthy, l'uso di queste piattaforme le espone a un rischio maggiore rispetto ai ragazzi di subire cyber-bullismo o addirittura di sviluppare disturbi alimentari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA