I soccorritori la salvano da un'overdose: lei li prende a morsi. «Spero di avergli trasmesso l'Aids»

I soccorittori provano a salvarle la vita dopo un'overdose. Lei si sveglia e li aggredisce con morsi e sputi, poi rivela: «Ho cercato di trasmettergli l'Aids». Jacqueline Bednarczyk, 22 anni, è la protagonista di questa brutta storia che arriva dalla Florida.

La ragazza si trovava in un centro di accoglienza, quando ha iniziato a sentirsi male. I soccorritori, avvisati dai presenti, sono arrivati in pochi minuti. Secondo un testimone, citato da Fox News, Jacqueline Bednarczyk respirava a malapena e aveva gli occhi che roteavano dietro la testa. I paramedici le hanno somministrato il Narcan, un medicinale che doveva compensare gli effetti di un'overdose di oppioidi.

A quel punto la ragazza ha ripreso conoscenza ed è diventata aggressiva. Ha iniziato a picchiare e maledire i soccorritori, li ha presi a calci, morsi e sputi. Alcuni dei medici intervenuti hanno raccontato che la saliva della ragazza li ha raggiunti fino agli occhi e alla bocca. Secondo il rapporto della polizia, la saliva sarebbe finita anche nella ferita di uno dei soccorritori, provocata dai morsi. Dopo qualche minuto di resistenza, la polizia è riuscita a fermarla e l'ha portata in cura in un ospedale.

La 22enne ha riferito ai medici di essere sieropositiva e di sperare che i soccorritori si siano infettati. Attualmente si trova in carcere con una cauzione di 10mila dollari. È accusata di trasmissione criminale dell'HIV, percosse a un agente delle forze dell'ordine e aggressione aggravata.

