denunciato

Era inferocito per quei messaggini espliciti trovati sul cellulare della figlia 15enne. Almeno così si è giustificato un padre, che è entrato in una scuola femminile ed ha aggredito a calci e pugni un professore 30enne,, insegnante alla Santa Marta, in Argentina.Cruceno è finito in ospedale dopo essere stato colpitodal genitore di una sua studentessa: un’aggressione violentissima, ripresa dalle telecamere (il video ha già fatto il giro del web), e giustificata dal papà della ragazzina con il fatto di aver letto dei messaggi inopportuni da parte dell’insegnante alla figlia adolescente.La: perciò quando il papà è andato a scuola per un incontro tra genitori e insegnanti, non si è lasciato sfuggire l’occasione di vendicarsi e ha assalito il professore. Cruceno, finito in ospedale con ferite al volto e al braccio, ha sporto