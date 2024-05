Smog, Nuova Delhi ha la peggiore aria del mondo: spuntano malattie sconosciute tra i bambini indiani

di Cecilia Legardi

Il territorio di Delhi, India, è uno dei più inquinati al mondo, insieme a Hotan e Wuhan in Cina, la pakistana Lahore e Dhaka (Bangladesh). Le fogne a cielo aperto e le montagne di spazzatura stanno mettendo a dura prova la salute dei residenti e dei bambini.

Nuova Delhi, inquinamento alle stelle

Secondo la ricerca svizzera condotta da IQAir, l'India occupa, da sola, tutte le prime posizioni della classifica delle città più inquinate al mondo. Milano e Roma non si trovano nemmeno alla trecentesima posizione (i dati sono stati raccolti dal 2017 al 2023). Nuova Delhi, la capitale, è 10 volte più inquinata di Londra e il problema non sta soltanto nell'uso delle auto a benzina e delle emissioni di CO2. Mentre l'Europa cerca di raggiungere un miglior equlibrio ambientale promuovendo l'uso di macchine elettriche e biciclette, l'India ha a che fare con quintali di rifiuti non differenziati, brulicanti di parassiti e mosche, visibili dal centro cittadino. Ogni giorno, alle porte della capitale, si accumulano oltre 10 mila tonnellate di rifiuti: imballaggi di plastica, batterie e giocattoli rotti, vestiti, vetro. «Chi contribuisce maggiormente all'inquinamento di Delhi sono le tre discariche di rifiuti situate nei quartieri di Ghazipur, Bhalswa e Okhla», precisa The Sun. Queste rilasciano metano costantemente, ormai dal 2020, da 124 pinti di fuga. Il metano è un potente gas serra capace di trattenere 82 volte più calore dell'anidride carbonica.

A rischio la salute delle persone

Malgrado sia illegale avvicinarsi alle discariche, la gente del posto si guadagna da vivere raccogliendo plastica, metalli e vetro. Anche i bambini vengono portati tra i rifiuti e non è raro ritrovarsi con delle ferite a mani e piegi causate da aghi usati. Infezioni e batteri si diffondono nell'organismo danneggiando polmoni e reni e nuove malattie stanno nascendo tra i residenti della zona. Le persone muoiono giovanissime ed è stato stimato che l'esposizione a un inquinamento così intenso accorcia la vita di 12 anni agli esseri umani. Nel 2023 il governo è stato costretto a chiudere scuole e università per diversi giorni consecutivi a causa dell’aria tossica. Risanare la situazione richiede tempo e denaro. In questo momento, l'India non ha leggi ambientali tanto forti e l'iniziativa che è stata intrapresa non sembra funzionare: sono state costruite due torri dello smog per un costo totale di 2 milioni di dollari che dovrebbero pulire l'aria, ma secondo gli scienziati non sono per niente utili. Sulle strade viene gettata dell'acqua per contrastare il sollevamento delle polveri e gli abitanti sono consapevoli del fatto che siano le discariche ad avvelenare il loro apparato respiratorio, ma la spazzatura continua ad arrivare.

