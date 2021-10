India, la figlia di Sonia Gandhi promette smartphone e moto gratis alle ragazze

Smartphone gratis per le studentesse 17enni e moto elettriche gratuite per le ragazze che prenderanno la maturità nello Stato indiano dello Uttar Pradesh. Questa la promessa fatta da Priyanka Gandhi, figlia di Sonia, se il suo partito andrà al governo dopo le elezioni.

Le elezioni sono previste per la primavera del 2022 e il partito del Congresso si gioca la carta dei regali alle ragazze per ottenere voti importanti. La promessa è il secondo impegno preso dalla figlia di Sonia Gandhi in vista delle lezioni. L'obiettivo è quello di conquistare il voto femminile e strappare il consenso al partito nazionalista dello Stato, il più popoloso in India, ma anche il più pericoloso per le donne. La lotta al partito nazionalista del premier, oggi al potere, è iniziato e il Congresso ricorre alle promesse per le donne.

Priyanka Gandhi aveva già annunciato che nelle liste del suo partito il 40% dei candidati saranno donne. Il motivo degli smartphone? Priyanka è certa che le ragazze li usino per studiare, ma soprattutto che il possedere un cellulare le faccia sentire più sicure.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 15:37

