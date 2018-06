Esplode lo smartphone messo in carica accanto al letto mentre dorme: morto a 45 anni

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva messo losul, ma il dispositivo èe lo ha ucciso. Nazrin Hassan, ceo della Cradle Fund Snd Bhd, una società di venture capital malese, è morto a 45 anni a causa di un idivampato nella suamentre dormiva.Pare che la causa dell'esposione sia stato il surriscaldamento dello smartphone. Nazrin, come riporta Metro , aveva messo il telefono sotto il cuscino mentre era in carica, questo ha causato un aumento della temperatura e la conseguente deflagrazione che per lui è stata fatale. Sebbene per grandi linee le autorità hanno riportato la dinamica dell'incidente, sono ancora in corso delle indagini per avere informazioni più dettagliate sul caso. Non si conoscono nemmeno le reali cause della morte: ad uccidere il dirigente, infatti, più che l'esplosione, potrebbe essere stato l'avvelenamento da fumo durante l'incendio.Lasciare il telefono in carica sotto il cuscino o sul letto è una pratica molto comune ma decisamente sconsigliata. Purtoppo Nazrin ha pagato cara questa distrazione e lascia una moglie e 4 figli.