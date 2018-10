Guarda lo smartphone mentre porta la bici: lo schianto in diretta contro il lunotto dell'auto

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Negli ultimi anni loè diventato uno dei principali indiziati degli incidenti automobilistici, ma la cattiva abitudine di guardare il cellulare mentre si è alla guida si sta diffondendo anche tra i ciclisti a quanto pare. Come è successo a quest', edLa distrazione gli è costata cara. Il ciclista distratto non si è accorto che stava andando incontro ad un automobile e ci è finito letteralmente dentro, sfondando il parabrezza posteriore: assolutamente da non imitare.