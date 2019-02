Muore fulminato dagli auricolari dello smartphone sotto carica: colpa del cavo a basso costo

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 23:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stava ascoltando la musica, o forse parlava al telefono con qualcuno, con glialle orecchie, e contemporaneamente il suoera attaccato alla presa della corrente: ma il caricatore non era originale, anzi era uno di quelli ‘economici’, ed è finita in tragedia.aveva 24 anni e faceva l’operaio: è stato trovato morto sul suo letto, fulminato da una scarica di corrente. Colpa proprio di quel, che aveva comprato probabilmente per risparmiare: il suo proprietario di casa è entrato nella sua stanza e lo ha trovato riverso e senza vita, con segni di bruciature intorno alle orecchie.Il dramma è avvenuto a Chonburi, in Thailandia: la polizia ha portato via il cadavere del 24enne e le autorità hanno disposto l’autopsia. Secondo il capitano Jaleuk Polthong, scrive il Daily Mirror , Kritsada è stato fatalmente fulminato mentre usava gli auricolari e caricava lo smartphone contemporaneamente. «Un corto circuito potrebbe aver causato la sua morte, mentre era al telefono con qualcuno o stava ascoltando musica», le sue parole.