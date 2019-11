Schianto in autostrada tra un camion e un bus di studenti, almeno 13 morti

Giovedì 14 Novembre 2019, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unofatale, tra une unche trasportava diversiadolescenti, ha causato ladi almeno. Le vittime sarebbero tutti giovani studenti, quattro dei quali minorenni: è accaduto nel pomeriggio di ieri inL'incidente è avvenuto in autostrada, nel tratto che collega le due città di Nitra e Zlate Moravce. Altri 15 studenti sono rimasti feriti, tre dei quali in maniera grave. Secondo i media slovacchi, il conducente di un camion carico di pietre ha perso il controllo del veicolo, che si è scontrato con un autobus. Sul posto è giunto, qualche ora dopo, anche il premier slovacco, Peter Pellegrini.Si tratta del più gravemai avvenuto indal 1995, quando un autobus ceco sfondò una barriera di sicurezza nei pressi di Kolarovice (nordovest del Paese) precipitando per 25 metri e causando 17 morti.