Sedici bimbi assumono farmaco contaminato e sviluppano la "sindrome del lupo mannaro"

sindrome del lupo mannaro

LEGGI ANCHE

Nessuno mette like alla foto su Snapchat, 15enne si uccide

Martedì 27 Agosto 2019, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contraggono la cosiddettadopo aver. Sedici bambini hanno assunto omeprazolo, un principio attivo usato per curare il reflusso acido e l'indigestione, ma delle pasticche erano state contaminate così da far contrarre ai piccoliuna malattia che porta a unaLa partita di medicinali sarebbe stata contaminata con minoxidil, un composto chimico utilizzato per contrastare l'alopecia e che stimola, di conseguenza, la crescita di peluria. L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS) ha ordinato il ritiro di diversi lotti della Farma-Química Sur SL, società farmaceutica produttrice. Secondo la stmpa spagnola, dopo la diagnosi, ai bambini è stato subito sospeso il farmaco e pare che ci sia stata una diminuzione dalla peluria, quindi, presumibilmente, dovrebbero tornare tutti ad essere come prima.Intanto è stato lanciato un allarme a chiunque avesse ingerito il farmaco di rivolgersi a un medico per seguire una adeguata terapia. Inoltre, chiunque sia in possesso del medicinale, è stato invitato a portarlo presso la farmacia in cui è stato acquistato.