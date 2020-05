Sindaco viola il lockdown e si ubriaca con gli amici. Beccato dalla polizia si finge morto

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 14:38

Nonostante la quarantena imposta nel suo paese a causa dell'emergenza covid, un sindaco è uscito a bere con gli amici in un locale del posto. Pizzicato dalla polizia, si è finto morto, sdraiandosi in una bara.Lo riporta il. È accaduto a Tantarà, nella provincia di Castrovirreyna, in Perù.Ad avvertire la polizia sarebbero stati alcuni cittadini che hanno riconosciuto il sindaco.Secondo la ricostruzione dalle forze dell'ordine, l'uomo, in chiaro stato d'ebbrezza,Nel paese sudamericano le vittime di covid sono state 6mila con oltre 56mila contagi e seimila morti. La foto del sindaco nel feretro è finita sui giornali di tutto il mondo.