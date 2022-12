Sindaco posa nudo con un pollo per beneficienza, i cittadini lo criticano senza pietà: «Mai visto nulla del genere»

di Redazione web

Nonostante l'abbia fatto per una buona causa, ai cittadini di Creston, Iowa in Usa, non è proprio andato giù il fatto che il loro sindaco, Gabe Carroll, abbia posato nudo con un pollo arrosto davanti alle zone intime. Il primo cittadino però, non pensa di avere fatto nulla di sbagliato.

Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro: «Ha violentato una minorenne autistica nel 2001»

George Clooney: «Da giovane ho subìto molestie sessuali, mi davano schiaffi sul sedere»

Preside scatenata alla festa di scuola, offre l'alcol agli studenti minorenni e fa sesso con uno di loro: arrestata FOTO

La foto compromettente

Il sindaco Gabe è una persona che ha preso molto a cuore il proprio programma elettorale che prevede anche la promozione delle piccole e medie imprese della sua città, Creston. Proprio per questo motivo, il primo cittadino ha deciso di aiutare in modo originale, un nuovo locale del posto pubblicizzandolo lui stesso.

Ciò che ha fatto storcere il naso ai cittadini è però, stata la modalità. Gabe Carroll ha infatti posato completamente nudo con il pollo davanti alle zone in cui non batte il sole. Alle critiche il sindaco ha semplicemente risposto: «Posso capire che alcune persone si sentano offese ma posso garantire che la causa è più che valida».

L'opinione dei cittadini

Gli abitanti di Creston che più si sono sentiti toccati da questa scelta originale, sono i più anziani che ovviamente si sono detti contrari al poco pudore mostrato. Un signore ha commentato: «Mai visto nulla del genere prima».

The photo features Gabe Carroll, naked, strategically holding a plate with a baked chicken on it. https://t.co/KrsiIsbeHz — Des Moines Register (@DMRegister) December 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA