«Guadagno appenaplenaria, ma è una cifra puramente simbolica, che non copre neanche le spese per la benzina e che io destino sempre a progetti come lanelle zone più degradate». Così parla di se stessa una delle sindache che guadagna di meno di tutta la Spagna,, prima cittadina del piccolo paesino di, in provincia di Zamora.La donna, eletta con una lista civica vicino al centro-destra, è una psicologa e docente presso l'università di Leòn, dove passa gran parte dei giorni feriali prima di recarsi, per gli impegni politici, nel paesino dove è nata e cresciuta e che oggi amministra. Un compito non facile, se consideriamo cheè un piccolo centro rurale che, nei decenni passati, ha sofferto uno spopolamento radicale e che oggi conta appena 176 abitanti.«Ho preso quest'impegno perché voglio che il mio paese torni ad essere quello di quando ero piccola» - ha spiegato l'ambiziosa e coraggiosa sindaca a 20minutos.es - «Purtroppo sembra un posto distrutto dalla guerra, con strade distrutte, boschi devastati dalla deforestazione e diversi edifici diroccati, quasi sempre seconde case di chi vive in grandi città come Madrid». Un compito molto difficile per chiunque, manon è una persona arrendevole: «Ho deciso di aprire una raccolta fondi per riforestare diverse zone del paese, è su questo fondo che verso il mio compenso, perché voglio dare l'esempio. Tutti, però, devono fare la propria parte».Dall'ambito accademico alla politica, il passo è stato breve ma non semplice: «Sonoda quasi tre anni, ho imparato molto durante il mio mandato. Sono diventata sicuramente più abile nel negoziare accordi commerciali con imprenditori e finanziatori. Per amministrare piccoli centri serve sicuramente la passione, perché non è economicamente conveniente. Io, comunque,, bensì un'amministratrice: cerco di gestire i fondi comunali nell'interesse dei cittadini, risolvendo i loro problemi. Accontentare tutti, però, è impossibile».Sotto l'amministrazione di, Matilla de Arzòn è oggi un centro abitato più curato, più verde e di nuovo in lotta per evitare che si trasformi in un paesino fantasma. La sindaca, però, dimostra di non essere attaccata alla poltrona: «alle prossime elezioni? Ci devo ancora pensare, voglio valutare pro e contro. L'attività diha tolto tempo alla mia vera professione, quella di ricercatrice di psicologia, ed è una cosa che un po' mi fa soffrire».