Simula una caduta per ottenere un risarcimento danni, ma viene incastrato dalle telecamere

Haper cui lavora,su alcuni cubetti di ghiaccio per chiedere un risarcimento danni. Peccato che era stato lui stesso a gettare a terra isu cui ha fatto finta di scivolare, come è stato poi eloquentemente verificato dalle registrazioni di alcune telecamere a circuito chiuso installate proprio nella sala ristoro di un ufficio. Per questo motivo, il 57enneè statoL'episodio, come riporta il network ABC, è avvenuto in un ufficio a Woodbridge, nel, e risale al 2018. L'uomo, ora denunciato, aveva tentato di fare causa all'azienda dopo aver(e anche i suoi effetti). Le telecamere, però, lo hanno immortalato mentre gettava a terra alcuni cubetti di ghiaccio e poi, dopo essersi accertato di non essere visto da nessuno, si adagiava comodamente a terra: altro che grave negligenza e rovinosa caduta, la simulazione è da Oscar.Goldinsky, rimasto immobile a terra, aveva atteso che qualcuno si accorgesse di lui per continuare la messinscena e farsi soccorrere, lamentando falsi dolori e ferite. L'uomo aveva poi chiesto un risarcimento danni, ma dopo aver accertato la tentata truffa, un tribunale della contea di Middlesex lo ha denunciato.