Simon e Edna, 40 anni di differenza ma sono ancora innamorati: la festa per i 17 anni di matrimonio

Proprio vero che in amore non c'è età. Edna e Simon si sono conosciuti quando lui aveva 28 anni, e lei 40 anni in più, 68. Ora la coppia con quattro decenni di differenza, festeggia i 17 anni di matrimonio, quando lui ha raggiunto i 45 anni e lei gli 85. A farli innamorare la musica ascoltata ad un concerto, racconta l'articolo pubblicato dal giornale inglese The Independent, anche se non proprio tutti in famiglia, hanno accettato da subito l'insolita relazione sentimentale.

L'amore senza confini

Entrambi originari di Weston-Super-Mare nel Somerset, si sono incontrati una sera ed è stato subito amore a prima vista. L'età, dunque, non è mai stato un problema sin dai primi momenti di questa coppia che è ancora innamorata tanto da aver festeggiato il loro 17° anniversario con una cena speciale, a base di fish and chips, il loro piatto preferito. «L'età è un stato d'animo, le persone sono vecchie solo se si sentono vecchie» ha detto Simon, la cui coppia è un esempio per la comunità locale. «Abbiamo effettivamente ispirato altre persone in relazioni di differenza di età a fare il passo successivo e sposarsi», anche se non sono mancati gli sguardi di disapprovazione che «ovviamente ignoriamo. L'amore è amore e tutti dovrebbero ignorare ciò che dicono gli altri» ha aggiunto il marito di Edna.

Non tutti erano d'accordo

La donna è un'ingegnere in pensione e nonna di quattro figli che hanno da sempre sostenuto la sua relazione, tanto che è stata la figlia di Edna ad occuparsi della torta nuziale. «Mio figlio ha 57 anni. I miei nipoti hanno più l'età di Simon, ma nessuno se ne accorge» ha detto Edna, mentre i genitori di Simon hanno impiegato del tempo per adattarsi alla notizia. Simon ed Edna non si nascondono in pubblico, e se uno dei due ha voglia di scambiarsi un bacio, anche in fila al supermercato, non ci rinuncia.

