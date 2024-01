La signora in verde star su Instagram: «Non è un'ossessione, mi ricorda le mie origini»

di Redazione web

Elizabeth Eaton Rosenthal è diventata una star su Instagram a più di 80 anni, per il fatto che ami il verde sopra ogni cosa: si veste di questo colore, compra mobili, suppellettili, accessori e decorazioni per la casa solo di questo colore e, ovviamente, anche i suoi capelli sono tinti della tonalità della speranza. Elizabeth è originaria della Scozia e da più di 20 anni vive a New York, precisamente a Brooklyn. Ogni giorno, posta storie, video o selfie sul proprio profilo Instagram e sono tantissimi i giovani che le chiedono una foto insieme: tutti vogliono essere immortalati, almeno una volta, con "The Green Lady of Brooklyn".

La passione per il verde

Se c'è una cosa di cui Elizabeth Eaton Rosenthal non si stancherà proprio mai, è il verde. In diverse interviste, ma anche nei propri profili social, la dolce signora ha rivelato che questo colore le porta gioia, le fa vivere le giornate con più felicità e spensieratezza e, poi, le piace così tanto perché le ricorderebbe le sue origini scozzesi: «Non è un’ossessione. Il fatto di vestirmi e comprare qualsiasi cosa che fosse verde, è successo naturalmente. Ho sempre usato i colori ma questo è proprio il mio preferito. Forse è perché sono cresciuta in Nuova Scozia e quando mi sono trasferita a New York mi mancava avere il verde intorno a me. Tutto di questo colore mi ricorda le mie origini».

Insomma, Elizabeth vive la vita all'insegna delle "good vibes" che cerca di trasmettere a chiunque le stia intorno e a chiunque la incontri per strada. La donna, poi, è un'amante delle piante e dei fiori, nemmeno a farlo apposta ha il pollice verde: è una bravissima giardiniera. Inoltre, è molto affezionata ai suoi cagnoloni che, spesso, compaiono nelle sue foto.

Il giardino di Elizabeth

Vivendo a Brooklyn, Elizabeth Eaton Rosenthal ha dovuto sviluppare il giardino sulla terrazza del proprio appartamento e lì, stando a tutte le foto che posta su Instagram, ci trascorre davvero molto tempo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA