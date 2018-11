Esplode la sigaretta elettronica in tasca, uomo rischia di essere evirato

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laglie rischia di essere. Darren Wilson, 37enne di Kirkby, Merseyside, in Inghilterra, ha rischiato di perdere i suoi genitali dopo l'esplosione di una sigaretta elettronica che gli ha comunque causatoalla gamba per le quali sono stati necessari diversi interventi di ricostruzione.L'uomo ha raccontato di aver sentito una forte esplosione mentre stava facendo dei lavori in casa, il liquido della batteria del dispositivo elettronico è colato lungo la gamba, corrodendo gran parte della pelle e causandogli dolori lancinanti. Per diverso tempo ha dovuto usare la morfina anche solo per poter andare in bagno, tanto era insopportabile la sofferenza. «Ho guardato in basso e la mia tasca stava andando a fuoco. Indossavo i miei pantaloni da lavoro e ho cercato di tirare l’e-cig fuori, ma bruciava». Per pochi centimetri i suoi genitali sono stati risparmiati, ma ancora oggi non riesce a fare alcuni movimenti.Darren ha ammesso di non aver mai usato impropriamente il dispositivo, che quando è esploso non era in carica e non capisce cosa possa aver causato l'esplosione. I suoi colleghi che lo stavano aiutando in casa lo hanno subito portato in ospedale dove l'uomo è stato stabilizzato. «Ho iniziato ad usare le e-cig pensando che sarebbe stato meglio per me, quasi per ingannarmi», ha raccontato alla stampa locale . Intanto la casa di produzione ha fatto sapere che proverà ad indagare sul caso.