I genitori curano il figlio diabetico con la medicina cinese, bimbo muore a 6 anni

Giovedì 12 Dicembre 2019, 19:50

Decidono di, ma ilUna coppia di genitori dihanno confessato di aver scelto di far seguirea un esperto di medicina cinese, convinti che potesse trarne beneficio. I fatti risalgono al 2015, ma in questi giorni si sta tenendo il processo con l'accusa di omicidio colposo per il medico.L'ultima iniezione di insulina al bambino era stata fatta una settimana prima del decesso. Il piccolo di soli 6 anni era affetto da diabete di tipo 1 e aveva un costante bisogno di insulina, il cui dosaggio doveva variare a seconda dei suoi valori glivemici. La famiglia ha scelto però di affidarsi a un medico cinese, convinti che avrebbe fatto guarire il figlio, senza medicine.Il medico ha detto loro di smettere di dare al piccolo le medicine e quando il bambino ha iniziato a stare male e a vomitare ha risposto che era il segno che le tossine cattive stavano abbandonando il suo corpo. Purtroppo, in realtà, come riporta anche il Daily Mail , il bambino stava avendo gravi crisi che alla fine lo hanno ucciso