Si veste da donna per adescare un 14enne e poi lo violenta davanti a un complice, arrestato

Stupra e uccide bimba di 7 anni, secondo caso choc in Pakistan

Si veste daper adescare une poi loUndi 36 anni, Javoris Quentin Phillips, è stato arrestato con l'accusa di rapimento e stupro per aver violentato un minore. Il ragazzo notando due figure sospette mentre camminava in strada ha provato a fuggire ma il 36enne, che era con un suo amico, lo ha fermato e obbligato a fare sesso con lui.L'aggressione è avvenuta a Fort Lauderdale, in Florida. Il 14enne ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato da due persone vestite da donna. Il giovane ha ammesso di aver subito notato che si trattava di due uomini e non trovandosi a suo agio ha provato a scappare. I suoi aguzzini però lo hanno rincorso, lo hanno colpito in testa, lo hanno legato e poi trascinato in una casa abbandonata. Come riporta anche il Daily Mail , il ragazzo è stato anche minacciato di morte, i due uomini gli hanno detto che lo avrebbero ucciso se avesse urlato e attirato l'attenzione di qualcuno. Successivamente hanno abusato sessualmente di lui e poi sono fuggiti lasciandolo da solo.Il 14enne ha poi allertato la polizia che giunta sul luogo è stata indirizzata da un testimone a indagare su Philips. A seguito di alcune indagini è emerso che lo stupratore in passato avrebbe adescato altri giovani in modo simile. Rintracciato dalla polizia è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.