Si ubriaca con gli amici fino a sembrare morto, si risveglia in obitorio e torna a bere

«Non credo sia stata tutta colpa dell', alla fine non avevamo bevuto così tanto. Il problema è che quel giorno ero di un umore molto stupido». È così che un uomo, che dopo essersiin compagnia degli amici, racconta l'impresa di essere partito all'improvviso fino a prendere un aereo e ritrovarsi, in poco tempo, a, nelle Baleari.Il protagonista di questa singolare impresa si chiama, ha 27 anni e vive a Merthyr Tydfil, in. Una settimana fa, dopo aver staccato dal lavoro, aveva deciso di passare il tardo pomeriggio in compagnia degli amici di sempre, nel pub che è il loro luogo di ritrovo abituale. Doveva essere un inizio di serata sobrio, giusto qualche pinta di birra, ma poi qualcosa è andato storto.«All'improvviso, ce ne siamo usciti con questa folle idea: prendere il primo volo disponibile per Maiorca» - racconta oggi Alun a Unilad - «Nessuno aveva appoggiato questa idea, tranne un mio amico. Ed è così che abbiamo riempito degli zaini in fretta e furia e siamo fuggiti in aeroporto, trovando un aereo che partiva alle 22.40».Nel frattempo, la compagna e convivente di Alun aveva inviato un messaggio chiedendo dove fosse, dal momento che la cena si stava raffreddando. L'uomo ha letto quel testo solo una volta atterrato in, e insieme all'amico, a quel punto, non poteva far altro che andare in giro per locali, senza preoccuparsi nemmeno di cercare un posto dove dormire. «La spiaggia è stata il nostro albergo» - spiega Alun - «Ci siamo risvegliati e abbiamo passato altri due giorni a Maiorca, prima di poter fare ritorno a casa».Durante quella notte folle e decisamente fuori dal comune, Alun era anche riuscito a convincere l'amico che lo aveva accompagnato, approfittando della sua ubriachezza, a farsiuna dedica d'amore ad una ragazza con cui aveva avuto una relazione molto fugace, praticamente sedotta e abbandonata. Un inganno divertente e imbarazzante al tempo stesso, ma tutto è bene quel che finisce bene: «La miaera un po' arrabbiata, ma mi hagià. L'importante è che non si ripeta mai più, ho recepito il messaggio».