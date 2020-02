Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 16:27

Stava viaggiando a bordo di un, quando ha deciso di compiere un'col mezzo in corsa e la sua folle temerarietà gli è quasi costata la vita.Può dirsi vivo per miracolo, questo giovane che, sporgendosi al di fuori della carrozza, è rimasto attaccato alma ha perso l'equilibrio ed è. Solo per una fortunatissima coincidenza, al momento di cadere sui binari il giovane non è stato investito dalle rotaie e se l'è cavata solo con qualche escoriazione.Il miracolo, se così può essere definito, è avvenuto in. Il filmato è stato pubblicato sui social dallo staff, ministro delle ferrovie, del commercio e dell'industria di Nuova Delhi. «Mettersi in mostra con acrobazie su un treno in movimento è segno di follia, non di coraggio. La vita non ha prezzo, non metterla in pericolo. Segui le regole e goditi un viaggio sicuro», l'appello del ministro indiano.