Schianto con la Focus: morti due giovani di 18 e 22 anni, erano al telefono con gli amici che apprendono in diretta dello schianto

Uno, che ha ucciso due ragazzi. Il tutto. Sono morti cosìe il suo migliore amico, due giovani inglesi che viaggiavano a bordo di unaa circa 130 chilometri orari, quando il ragazzo al volante ha perso il controllo della vettura.Abdullah, studente della, tornava insieme al suo amico dal turno di notte dal lavoro che avevano trovato per raccimolare qualche soldo, e sulla strada Adbullah ha deciso di, collegati dal Canada e dal Pakistan. E, loro malgrado, hanno sentito la morte del 22enne in diretta telefonica. Impietriti, i due non hanno potuto fare altro che ascoltare lo schianto, chiamando inutilmente il nome di Abdullah. FinchéI due cugini prima hanno sentito un urlo, poi l'incidente: la Focus si è prima scontrata con una siepe e poi è rotolata in un campo, uccidendo i ragazzi. I cugini, ancora in teleconferenza dopo alcuni momenti di silenzio purtroppo non hanno sentito la voce che speravano, quanto quella di uno sconosciuto che ha raccolto dalla strada il telefono del 22enne: «», le parole dell'uomo.