Si risveglia dal coma dopo 27 anni: aveva subito un incidente d'auto nel 1991

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è risvegliata dal coma dopoÈ quanto è successo a una donna proveniente dagliche aveva subito un incidente d'auto nel 1991 e ha vissuto per tutto questo tempo in una clinica nel nord della Baviera.ricoverata da quando aveva 32 anni, è stata in diversi ospedali, ma è stato nella clinica Schoen, nella città di Bad Aibling, nel nord della Baviera, che lo scorso giugno ha iniziato a rispondere agli stimoli per prima volta., una portavoce della clinica, ha dichiarato che la donna è stata trattata con un mix di farmaci, operazioni e fisioterapia. "Non ho mai rinunciato a lei perché ho sempre avuto la sensazione che un giorno si sarebbe svegliata", ha dichiarato al quotidiano The National suo figlio, che all'epoca dell'incidente aveva 4 anni e ora ne ha 32.