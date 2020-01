Si rifiuta di affittare una stanza all'inquilino del Gambia: «Solo agli europei, la cucina africana 'puzza'»

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 19:57

È quanto ha imposto la proprietaria di un appartamento di, per evitare i «cattivi odori in casa». La donna è accusata di aver discriminatooriginario delnegandogli di prendere in locazione una camera doppia. Mboob ha raccontato alla stampa di essere stato respinto a causa degli «odori della sua cucina». Secondo quanto riporta l'Independent, la donna si sarebbe rifiutata di mostrargli la casa solo dopo essersi accorta della sua nazionalità.Si sarebbe tirata indietro lamentandosi della "puzza" del cibo di origine africana, specificando di voler affittare l'appartamento solo a inquilini europei. Un comportamento illegale ai sensi dell'. La proprietaria è ora accusata di razzismo. In uno screenshot della conversazione, che è stata inviata a The Sun, si legge che la signora Vimbsone aveva inizialmente accettato di incontrarlo per poi cambiare idea in un secondo momento.«Oh, ho appena visto il tuo profilo, è solo per gli europei ... scusa», ha scritto in seguito la padrona di casa. «Non siamo razzisti ma sinceri, ho amici della Nigeria e tutti nelle vicinanze sentono l'odore di quello che cucinano», ha aggiunto quando l'uomo ha chiesto spiegazioni.La discriminazione razziale è illegale ai sensiconsidera il rifiuto della locazione a causa della razza un esempio di discriminazione diretta.Mboob, che studia all'Università delleha dichiarato a The Sun di essere «completamente scioccato». «Crescendo in Inghilterra, ho sperimentato tutti i tipi di razzismo, ma questa è la prima volta che trovo tutto così assurdo».