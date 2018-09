Si punge con una rosa in giardino e contrae un batterio killer

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vieneda unama qualche giorno dopo è costretta ad andare in ospedale. Julie Broude, stava mettendo le luci in giardino quando è stata punta da una pianta di rose, un incidente piuttosto comune a cui non ha prestato alcuna attenzione, se non fosse che dopo qualche giorno ha iniziato a stare molto male.Il piccolo taglio aveva avviato un'infezione molto forte che stava mandando in cancrena la sua gamba e il gluteo. La 43enne si è recata subito al Yale New Haven Hospital, negli Usa, dove pochi giorni dopo è andata in coma a causa del clostridium septicum, un batterio che si trova spesso nel terreno. I medici avevano detto alla famiglia che le possibilità che potesse sopravvivere erano molto basse, ma hanno proceduto con un intervento per tentare di salvarle la vita.Sono seguiti altri interventi, tutti finalizzati a rimuovere la carne morta, ma dopo 2 mesi Julie era finalmente fuori pericolo, riuscendo persino ad evitare che la gamba fosse amputata. Il tasso di mortalità in questi casi è del 97%, ma Julie è riuscita miracolosamente a salvarsi, forse grazie a delle analisi di routine fatte qualche settimana prima che avevano mostrato delle anomalie. Oggi, come riporta il Daily Mail , sono passati 9 mesi dall'incidente e la donna riesce finalmente a camminare sola senza l'aiuto del bastone.