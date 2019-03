Si pente del nome dato alla figlia e si rivolge alla rete: «È imbarazzante, voglio cambiarlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiare idea a distanza di tempo è lecito, ma attenzione a scegliere il nome del proprioUna donna ha ammesso di aver chiamato la figlia in un modo imbarazzante e adesso vorrebbe correre ai ripari. Con il trascorrere del tempo, infatti, gusti e ossessioni possono cambiare. La donna si è pentita e ha chiesto di modificare il nome della bambina, come scrive il Mirror. La mamma si è rivolta a Internet per chiedere un consiglio sulla possibilità di cambiare il nome della piccola e le conseguenze della sua scelta. In un post ha raccontato di aver dato alla luce la seconda figlia alla fine di febbraio. Sia lei che suo marito avevano scelto il nome "Betty", ma ora credono che la bambina possa essere presa in giro dai suoi compagni. «Mi piace davvero il nome Betty, ma ci siamo precipitati a chiamarla così senza pensarci bene»«Quando mi rivolgo a lei non pronuncio il suo nome perché non posso sopportare di chiamarla così per il resto della mia vita... Sono imbarazzata. Mio marito ha spiegato che vuole cambiare il suo nome adesso perché quando crescerà sarà peggio», scrive la donna.La rete ha preso a cuore la vicenda e gli utenti hanno provato a dare consigli alla madre pentita. «Sì, certo, puoi cambiarlo ed è ancora presto, non esitare». «Non conosce ancora il suo nome, 'Iris' (l'alternativa) è adorabile». «Penso che Betty sia molto più bello di Iris, l'unica cosa che conta è che ti piaccia».