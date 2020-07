Si licenzia per girare video in cui si comporta come un cane, 21enne guadagna 100 mila dollari al mese

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Luglio 2020, 20:50

Si. Jenna Philips, 21enne statunitense ha deciso di licenziarsi da quello che era un posto di lavoro sicuro per girare video in cui simula di essere un cane da postare su OnlyFans, una piattaforma di condivisione privata.e i suoi video hanno iniziato a girare anche suche si è tradotto in termini economici in 100 mila dollari al mese. Tutto è iniziato per lei circa un anno fa come hobby, vedendo che però l'interesse nei suoi confronti cresceva ha insistito facendolo diventare un lavoro.La ragazza per due anni ha girato video mentre per vivere lavorava come optometrista. Poi ha lasciato il suo lavoro e si è dedicata interamente al web. Jenna si mostra esattamente come un cane, facendo tutto quello che fa un cane. Nella piattaforma privata alcuni contenuti sono più espliciti, anche di natura pornografica, mentre su TikTok meno. L'abbonamento alla sua pagina costa 20 dollari al mese, ma la maggior parte degli introiti deriva da video realizzati ad hoc sulla base di richieste personalizzate, ovviamente con costi extra.