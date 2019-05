Si innamora al primo sguardo di un ponte e decide di sposarlo: «Siamo profondamente legati»

Lunedì 20 Maggio 2019, 17:41

Suoè forte, bello e piuttosto attempato. Una donna australiana si è innamorata, e ha deciso di. Jodi Rose, originaria di Sydney, ha sposatosul fiume Tech a Ceret, nel sud della Francia nel 2013.La donna, come riporta il Daily Mail, ha dichiarato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine, innamorandosi del ponte durante un viaggio in Francia. Sposare quel ponte, ha raccontato, è stata una delle esperienze più belle della sua vita: «Ero nervosa, ho avuto un matrimonio da principessa, mi sentivo bellissima quel giorno», poi ha aggiunto: «Mi fa sentire connesso alla terra e mi attira a riposare dalle mie infinite peregrinazioni nomadi. È fisso, stabile, radicato al suolo, mentre io sono nomade, transitorio, sempre sulla strada».Il loro matrimonio non è legittimamente riconosciuto, ma Jodi ha dichiarato di sentirsi profondamente legata a lui e lo dimostra portando sempre con sé il suo anello di nozze. Alla loro cerimonia erano presenti 14 persone, compresa la prima cittadina della località francese in cui si trova il ponte.