Si fingeva editore per ottenere manoscritti inediti: arrestato Filippo Bernardini, il ladro d'identità

Si fingeva editore di molte case editrici per ottenere manoscritti inediti. Arrestato ieri sera all'aeroporto di New York, Filippo Bernardini, un cittadino di 29 anni di nazionalità italiana e residente a Londra. Il finto editore è accusato dalla Procura del distretto Sud di New York di avere di frode telematica e furto aggravato d'identità.

In una dichiarazione, un portavoce di Simon & Schuster ha affermato che l'editore è «scioccato e inorridito» dalle accuse contro Bernardini, il quale è stato sospeso.

Tra le tante "vittime", la scrittrice canadese Margaret Atwood e l'attore americano Ethan Hawke. Bernardini avrebbe usato «la sua conoscenza dall'interno dell'industria per fare sì che gli autori gli spedissero libri e testi non pubblicati, fingendo di essere un agente, una casa editrice o un talent scout», con l'obiettivo di «rubare le idee letterarie di altri» a suo vantaggio, ha spiegato Michael Driscoll, direttore aggiunto dell'ufficio locale dell'Fbi.

Bernardini è uno dei tanti che hano causato il furto di manoscritti inediti. Alcuni autori, agenti, editori, scout e persino giudici per il premio Booker sono stati vittime di truffe di phishing che coinvolgono manoscritti di romanzi attesissimi. I responsabili della frode avevano creato indirizzi e-mail leggermente modificati per ingannare i grandi dell'editoria, inclusa la sostituzione di "t" con "f", "q" con "g" e l'utilizzo di "r" e "n" per creare "m", come in @penguinrandornhouse. com. Si spacciavano per persone del settore, usavano il gergo del settore, come "ms" per il manoscritto, e dimostravano una comprensione profonda del processo di pubblicazione, che induceva alcuni a consegnare manoscritti e informazioni sui progetti imminenti o sui diritti cinematografici.

