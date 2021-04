Si finge un altro per capire se la moglie lo tradisce, poi la uccide a coltellate

Si finge un altro uomo per vedere se la moglie gli è fedele e poi la uccide. Tanju Acar, 35 anni di Fethiye, nella provincia turca sud-occidentale di Mugla, è accusato dell'omicidio della moglie, Selvan Acar, 25 anni. L'uomo si sarebbe finto un altro per capire se la donna gli era fedele dopo che lei aveva chiesto il divorzio.

L'uomo ha messo in piedi un vero e proprio caso per avere un'attenuante, in realtà. La moglie aveva detto che voleva divorziare da lui, ma Tanju non accettava la sua decisione. Non volendola lasciare andare via ha così pensato di ucciderla e ha architettato un piano per avere delle attenuanti nel caso in cui avessero scoperto che era lui l'omicida. Il 35enne ha quindi finto di essere un altro uomo che adescava la moglie e poi l'ha uccisa a coltellate.

La 25enne, mamma di due figli, è stata colpita con 8 colpi alla schiena e subito le prime indagini hanno condotto al marito. Gli inquirenti hanno scoperto che aveva cercato su Google un modo su come uccidere la moglie e poi, apprendendo quanto raccontato dall'omicida al compagno di cella, hanno scoperto che l'attenunante del tradimento era in realtà una sua stessa montatura.

L'uomo ora rischia l'ergastolo. Dai racconti dei familiari pare che fosse ormai da molto tempo che il 35enne minacciasse la moglie di morte, alla fine è riuiscito nel suo folle piano, come riporta anche il Sun.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 23:11

