Si fingeper anni, in realtà. Zholia Alemi ha ingannato il sistema sanitario pubblico britannico pei spacciandosi per unae arrivando anche a lavorare in ospedale. Peccato però che la donna di origine neozelandese non aveva neppure mai preso la laurea in medicina e per questo motivo è stata condannata per frode.Avrebbe continuato ad esercitare abusivamente la professione se i parenti di un suo paziente non l'avessero denunciata facendo venire a galla tutta la verità. La donna, infatti, ha falsificato le volontà di un paziente affetto da demenza senile allo scopo di farsi dare in eredità 1,3 milioni di sterline, ma i parenti hanno scoperto il raggiro e hanno sporto denuncia. Una volta avviate le indagini però si è capito che la Alemi non aveva mai preso la specializzazione in psichiatria e, a dirla tutta, non si era nemmeno mai laureata fermandosi al primo anno di università.Secondo la BBC , la donna si era iscritta al registro medico nel Regno Unito grazie a una legge che permetteva ai laureati delle scuole di medicina di alcuni paesi del Commonwealth, inclusa la Nuova Zelanda, di registrarsi sulla base della loro qualifica, senza sostenere alcun esame. I controlli erano molto scarsi e la donna riuscì a spacciarsi per psichiatra grazie a un'autocertificazione. Ora è stata condannata, ma il sistema sanitario inglese ha deciso di fare altri controlli per verificare se possano esserci situazioni analoghe.