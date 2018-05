Si abbassa i pantaloni sul treno e mostra i genitali a due adolescenti: arrestato

Maniaco del bus smascherato con gli smartphone da due studentesse 007

La routine quotidiana di alcuni pendolari è stata bruscamente interrotta da unche si è abbassato i pantaloni, mostrando i proprie tentando anche di appoggiare il proprio pene sulle spalle di una di loro. È quanto accaduto sabato scorso, in periferia di, sulche da Sarmiento porta a Once: l'uomo, bloccato da altri viaggiatori, è stato poi arrestato dalla polizia. A darne notizia è Clarin , che non specifica l'identità dell'uomo arrestato. Nelgirato da uno dei viaggiatori e pubblicato sul web, si vede il presunto molestatore alle prese con un altro uomo, che fa di tutto per impedire che scenda e si sottragga alle conseguenze delle sue azioni. «A mia cugina è successa la stessa cosa, non voglio permettere che accada anche ad altre persone», dichiara a muso duro l'uomo, che invita gli altri viaggiatori a scattare foto e girare video per documentare l'accaduto.La situazione si fa sempre più tesa, mentre le due ragazzine molestate, che viaggiavano in compagnia della zia, iniziano a rivolgere insulti all'uomo. La più grande urla, in lacrime: «Mi hai rovinato la giornata, mia sorella è più piccola di me, perché deve essere costretta a sopportare un segaiolo come te? Tutti i tuoi parenti devono sapere che razza di persona sei, fai schifo».La polizia è intervenuta salendo a bordo ad una stazione successiva, facendo scendere, oltre all'uomo, le due ragazzine con la zia e altre due testimoni, per la denuncia formale. José Arriola, il passeggero che ha impedito all'uomo di scendere dal treno, ha poi dichiarato: «Stavo andando al lavoro, ma mi ero addormentato. Mi hanno svegliato quelle grida, ma nessuno stava facendo nulla e ho deciso di intervenire».