Shinzo Abe, cosa è l'arma fatta in casa usata dall'ex marine Yamagami per uccidere l'ex premier

Due canne avvolte da un nastro isolante, attaccate ad un'impugnatura rudimentale, fissata in una sorta di tracolla nera. Sarebbe questa l'arma con cui il 41enne Tetsuya Yamagami, un ex marine, ha ferito l’ex premier giapponese Shinzo Abe durante un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu.

L'attentatore, ex militare delle Forze di autodifesa, cha ha servito per circa tre anni nella Marina, si è deciso a colpire Abe perché «insoddisfatto per l'operato dell'ex capo politico». Tetsuya è riuscito ad eludere la sorveglianza degli agenti di sicurezza e si è avvicinato alle spalle dell'ex premier, sparando i due colpi da distanza molto ravvicinata. In seguito l'uomo ha tentato di allontanarsi, finendo per essere poi bloccato dalla polizia.

Non è la prima volta che questo tipo di armi viene utilizzare per colpire obiettivi a distanza ravvicinata. Tornando indietro con la memoria, possiamo ricordare, tra i tanti, l'attacco alla sinagoga di città extracircondariale della Sassonia-Anhalt in Germania quando un neonazista ha utilizzato una mitraglietta e un fucile a pompa realizzati da lui stesso. «Carlo», invece, è il nome una mitraglietta artigianale utilizzata nei territori palestinesi in dozzine di episodi. Celebre poi la vicenda di Phil Luty, estremista di destra inglese noto per la produzione di armi da fuoco fatte in casa e di manuali che fornivano istruzioni sul loro utilizzo. Luty è stato accusato di costruzione illegale di armi alla fine degli anni '90 e condannato a quattro anni di carcere. Armi basate sui suoi progetti sono state utilizzate o trovate in numerosi episodi registrati di attività criminali o terroristiche, inclusi gruppi criminali in Australia, Brasile, Romania, Svezia, Ecuador, Regno Unito.

A military veteran carrying what appears to be a homemade weapon has been arrested over the shooting of former Japanese PM Shinzo Abe https://t.co/Y3B8h7dC3I pic.twitter.com/7RQO9TUyB3 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA